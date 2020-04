Spelen in 2021 of annulatie? Tokio durft niet garanderen dat evenement er effectie komt

Een opvolger voor Greg Van Avermaet op de erelijst van olympische wielerkampioenen zal er pas komen in 2021. Tenminste, dat is de bedoeling, gezien de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld werden. Maar kunnen die in 2021 dan wel doorgaan?

Vanuit de virologische wereld gingen er al stemmen op die daar aan twijfelen. Tenminste, zolang er geen vaccin bestaat tegen het coronavirus. Ook Yoshitake Yokokura, een Japanse topdokter, sluit zich nu bij deze theorie aan.

MOEILIJK ZONDER GOED VACCIN

Yokokura is de voorzitter van de Japanse gezondheidsorganisatie en had het hierover in de lokale media. "Ik zeg niet of we de Olympische Spelen volgend jaar wel of niet moeten laten doorgaan. Maar wel dat het zonder een goed vaccin heel moeilijk wordt."

Eerder had het Japanse organisatiecomité al laten weten dat het geen optie is om de Spelen nog een keertje uit te stellen. Ofwel gaan ze door in 2021, ofwel dreigt een annulering, zo lijkt het.