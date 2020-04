Van Ranst laat zich uit over mogelijke nieuwe datum voor Vlaanderens Mooiste: "Geen massa volk aan start en finish"

Als we alle signalen mogen geloven, zal er in de nieuwe kalender van de UCI plaats voorzien worden voor de Ronde van Vlaanderen in oktober. Het zal natuurlijk aan andere instanties zijn om uiteindelijk hun goedkeuring te geven. Wat denkt Marc Van Ranst hier over?

Meer dan waarschijnlijk zal 18 oktober vooropgesteld worden als de dag waarop de Ronde van Vlaanderen moet doorgaan. Voornaamst alternatief is 11 oktober. "Is die timing onmogelijk? Neen. Maar het zal geen Ronde zijn met volle viptenten en een massa volk aan de start en finish", zegt viroloog Van Ranst in GvA. Het is volgens hem wel een goede zaak dat de UCI nu al een volledig andere kalender heeft samengesteld, al tekent hij wel voorbehoud aan. "Komt er een tweede golf van het virus, dan moeten we alles herzien, maar het geeft moed en energie om vooruit te plannen. Ik zou het ook mooi vinden, mochten we dit jaar nog koers zien."