Eurosport start opnieuw met 'live' wielrennen uit te zenden

Eurosport zal vanaf 4 mei opnieuw 'live wielrennen' uitzenden. Niet het echte werk, maar wel het virtuele want vanaf dan start de 'Tour for all'.

De 'Tour for all' is een virtuele wielerwedstrijd op het ebiking-platform van Zwift. In totaal zullen er 5 etappes gereden worden met afwisseling tussen vlakke etappes en bergetappes. De laatste etappe komt aan op de virtuele 'Alpe du Zwift'. Anders dan normaal, worden er geen tijdsregistraties gedaan bij de aankomst, maar worden er wel punten uitgedeeld zoals in de Formule 1. Onder andere CCC (Van Avermaet), Alpecin-Fenix (Van Der Poel) en Bahrain-Mclaren (Teuns) hebben hun deelname al bevestigd. De etappes zullen live te zien zijn tussen 15u en 17u.