Golazo duidt cruciale factor aan richting crossseizoen: "Zolang dat gebeurt, verwacht ik niet dat sponsors afhaken"

Stilaan duiken er toch meer twijfels op over het mogelijke effect van de coronacrisis op de veldritkalender. Golazo staat als organisator in voor verschillende veldritten. Het panikeert voorlopig zeker nog niet, zo verklaart Christophe Impens.

In een gesprek met Sporza benadrukt hij dat het vooral van belang is dat veldritten worden uitgezonden op televisie. "Zolang dat gebeurt, verwacht ik niet dat er sponsors zullen afhaken." Maar wat als men geen supporters mag ontvangen of VIPS niet toegelaten zijn. "Financieel zou het pijn doen als die er niet zijn. In het allerslechtste geval kunnen we één jaar overleven zonder die VIP-inkomsten.'

Impens doet echter niet mee aan angstzaaierij en neemt in de eerste plaats een afwachtende houding aan. Tenslotte duurt het nog een hele tijd vooraleer het veldritseizoen aanbreekt. "De cross begint wel pas over 5 maanden. We wachten af wat de Veiligheidsraad zegt over publiek en catering op sportevenementen. De gezondheid van de mensen is piroritair, ook tijdens het crossseizoen."