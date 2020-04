Team van Stuyven en Theuns heeft al concrete plannen voor heropstart na corona, maar wacht nog op UCI

Trek-Segafredo heeft al een plannetje klaarliggen om opnieuw op te starten na de coronacrisis. Ze bekijken om hun ploeg op te delen in 3 teams op basis van woonplaats van de renners.

De renners gaan dan aan koersen deelnemen die dichtbij hun woonplaats zijn waardoor ze niet te ver moeten reizen. Elk groepje zal dan samen naar de koers afzakken. Het kan dus zijn dat Stuyven en Theuns vanaf de heropstart tot het einde van het seizoen aan élke koers samen zouden deelnemen.

"Als er dan een Corona-opstoot is, of er moet een deel in lockdown, hebben we altijd nog de twee andere groepjes renners", zegt teambaas Luca Guarcilena bij Cyclingnews.

De plannen zijn er dus, maar Guarcilena weet nog altijd niet of ze effectief uitgevoerd kunnen worden: "We hebben de kalender nodig van de UCI. Van daaruit kunnen we beslissen wat we gaan doen. Een Italiaanse, een Frans-Belgische en een Spaanse kalender kan een optie zijn, dan zou het opdelen van de ploeg in drie delen een goede oplossing zijn", laat Guarcilena nog weten.