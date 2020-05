📷 Opvolging verzekerd ten huize Cavendish: Casper (nog geen 2) traint samen met papa

Casper wordt eind mei twee jaar oud, maar is een ongelooflijk grote fan van zijn papa. Telkens wanneer Mark op de rollen kruipt, wil Casper meedoen. Daarop besloot de Brit om iets in elkaar te knutselen waardoor Casper naast zijn papa zou kunnen 'trainen'. Voor een jongen van twee jaar, is het toch wel knap dat hij zo op een fiets blijft zitten!

My newest @bahrainmclaren teammate😍🧡

Casper’s not even 2, but he’s OBSESSED with cycling. He wants to come & sit on my @meridabikes when I’m riding. So I’ve made him up a little indoor trainer so he can ride with me each day. Absolutely melts my heart.https://t.co/J30mGns2Gv pic.twitter.com/ZCTqaXadkD