De enorme band tussen Annemiek van Vleuten en Colombia: "Heel positief verbaasd" en "Eén op één lekkere score"

Dat ze in november 2019 naar Colombia trok om onder andere met Esteban Chaves te trainen was al een opvallend gegeven. Sindsdien spreekt Annemiek Van Vleuten enkel met lof over het Zuid-Amerikaanse land. Wielerkrant ging er dieper op in tijdens een gesprek met de Nederlandse toprenster.

Op de persconferentie van de Omloop Het Nieuwsblad, die ze overigens wist te winnen, vertelde Van Vleuten al over haar opmerkelijke populariteit in Colombia. Onlangs had ze het er ook uitgebreider over op de Nederlandse televisie.

Dus wat maakt Colombia zo geweldig? "Het is een mooi land en je kan er goed trainen op de weg. Al die mensen zo te zien, hun warmte... Het is er ook warm. Het land heeft me heel positief verbaasd. Enkel het eten is niet lekker", lacht Van Vleuten.

OP EEN PLATEAU

"Als je de NOS-documentaire gezien hebt, weet je wel wat zo geweldig is aan Colombia. Het is een bonus dat je er op hoogte kan trainen. Je zit er eigenlijk op plateau. Dat is het bijkomende voordeel met het oog op de voorbereiding."

1 OP 1

Terwijl de renster van Michelton-Scott ook niet té veel gedaan heeft. "Ik had niet het gevoel dat ik mezelf aan het uitknijpen was. Ik had een geweldige winter achter de rug, maar ik blijf nu steken op één op één." Van Vleuten won immers de Omloop en dat is de enige koers die ze tot dusver heeft kunnen rijden. "Al is één op één wel een lekkere score."