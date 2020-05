Ook in Nederland bekijken ze de challenges van Remco Evenepoel en zijn ze bang dat hij zich 'afbrandt'

Remco Evenepoel heeft zich tijdens de coronalockdown niet verveeld. Met enkele challenges vermaakte hij zijn fans op social media, maar in de Eurosport-podcast Kop over Kop stellen ze zich toch vragen bij zijn werkwijze.

Remco Evenepoel reed de afgelopen weken zijn eigen Luik-Bastenaken-Luik (260 km), 50x over de Muur van Geraardsbergen en begin april een training van 300 km.

Eurosport-commentator Jeroen Van Belleghem stelt zich vooral vragen bij de trainingsintensiteit van Evenepoel. "Bij Jumbo-Visma mogen ze 2 tot 3 uur fietsen per dag. En Remco rijdt dat twee dagen op rij meer dan 200 kilometer, hoe zit dat? Zitten zij helemaal verkeerd of Jumbo-Visma?", vraagt Van Belleghem zich luidop af.

Ook ex-renner Bobbie Traksel reageert op de uitspattingen van Evenepoel maar snapt Remco dan weer een beetje. "Hoe jonger je bent, hoe sneller je iets van afleiding nodig hebt. Het is daarbovenop nog eens goed voor de sponsor ook."

Commentator Jan Hermsen maakt zich vooral zorgen over de toekomst van Remco's carrière. "Hij moet oppassen dat hij zich niet afbrandt. Het is allemaal leuk en iedereen reageert positief, maar hij is bijna elke dag in het nieuws net nu we in een fietsloze periode zitten.", reageert hij ongerust.