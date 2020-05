Voormalige Ronde-winnaar en wereldkampioen ligt in het ziekenhuis

Dat de gezondheid het allerbelangrijkste is, daar worden we met zijn allen nu aan herinnerd. Op gezondheidsvlak maakte Gianni Bugno deze week een hachelijk momentje mee. De 56-jarige Italiaan moest opgenomen worden in het ziekenhuis van Rome.

Dat was noodzakelijk nadat Bugno plots het bewustzijn verloor. De ex-renner heeft het voorval bevestigd aan de Italiaanse krant Il Messagero. Het zou te wijten geweest zijn aan te veel stress. Inmiddels gaat het wel opnieuw de goede kant uit.

Bugno zal nog wel enkele dagen in het ziekenhuis gehouden worden ter observatie. Als hij weer helemaal beter is, ligt er voor Bugno nog een belangrijke rol te wachten met het oog op het verdere wielerseizoen. Hij is immers de voorzitter van de rennersvakbond CPA.

TWEEVOUDIG WERELDKAMPIOEN

Als actief renner behaalde Bugno zijn grootste successen begin jaren '90, met eindwinst in de Giro en door twee jaar na mekaar wereldkampioen te worden. Ook Milaan-Sanremo staat op zijn palmares en in 1994 was hij de beste in de Ronde van Vlaanderen.