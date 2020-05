Albert zal niet snel groot evenement bijwonen en ziet koers zonder fans niet zitten: "Adrenaline van publiek is fantastisch"

Voor de sportwereld is het niet alleen van belang om te weten wanneer de activiteiten hervat kunnen worden, maar ook of er publiek op gaat af komen. Zelfs als dat zou mogen, zal het enthousiasme misschien niet zo hoog liggen. Bij Niels Albert is dat alvast getemperd.

Eerst ook afwachten of er wel publiek gaat toegelaten zijn bij sportwedstrijden. Krijgen we deze winter veldritten achter gesloten deuren? "Publiek zorgt voor een belangrijk deel van de inkomsten", klinkt het in HLN. "Maar in theorie kan het. Bij cross, tennis of voetbal kan je de deur dichtdoen of het domein afsluiten en klaar, maar een koers zonder publiek lijkt me heel moeilijk om te organiseren."

Ga je 260 km wegen afsluiten voor Ronde van Vlaanderen?

In het wegwielrennen ziet Albert dat dus helemaal niet gebeuren, zeker niet in de grote koersen. "Ga je 260 kilometer wegen afsluiten voor de Ronde van Vlaanderen? Ga je de mensen verbieden om op hun oprit te staan?" Bovendien is hij er ook van overtuigd dat de aanwezigheid van supporters een topsporter beter maakt. "Die adrenaline van dat publiek is fantastisch."

De economische gevolgen dan. Hoe kijkt Albert daar tegenaan? "De cross heeft nog wat tijd. Maar wie gaat nog een evenement opstarten met het risico om failliet te gaan? Stel dat ze morgen de quarantainemaatregelen afschaffen: wie van ons zal staan springen om naar een groot evenement te gaan waarvan je de helft van het volk niet kent? Ik persoonlijk niet."