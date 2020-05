Tom Boonen uit kritiek op virtuele koersen, vindt kalender te enthousiast en ziet lichtpunt voor Evenepoel

Tom Boonen deinst er niet voor terug om over tal van thema's zijn visie te geven. Dat doet de voormalige wielerkampioen nog eens een keertje in 'Het Laatste Nieuws'. Virtuele koersen, de wielerkalender, Remco Evenepoel: ze komen allemaal aan bod.

Beginnen maar met het nieuwe gegeven van de virtuele wedstrijden. "Koers op rollen... Ik vind er niks aan. Je neemt 250 factoren weg die een koers maken en je houdt enkel de wattage-output over. Dat is helemaal geen vervanging van echte koers", stelt Boonen.

Zelf leeft hij vooral mee met de oudere generatie onder de wielrenners. "Voor de oudere renners is dit verschrikkelijk erg. Er gaan veel renners stoppen door de coronacrisis. Mannen die einde contract zijn, zullen moeite hebben om nog een nieuw contract vast te krijgen. Daarnaast gaan veel renners dit fysiek niet te boven komen.Mannen van 35 en ouder gaan moeite hebben om weer op niveau te geraken."

De jongeren zouden er dan weer veel beter moeten tegen kunnen. "Iemand als Evenepoel heeft hier minder last van. Remco heeft nog veel jaren te gaan. Voor hem is het misschien zelfs een zegen. Tegen de Spelen van volgend jaar zal hij weer een jaartje sterker zijn."

Men hoopt eerst en vooral in 2020 nog te kunnen koersen, al trekt Boonen dat sterk in twijfel. "Ik verwacht dat de wielerkalender die nu opgesteld is veel te enthousiast is. Ik verwacht zoals de meeste mensen nog een tweede golf van corona. Neen, ik zie het niet rooskleurig in."