Anna van der Breggen: "Ook voor ons is Tour de France belangrijk"

Anna van der Breggen moet ongeduldig wachten op een nieuwe kalender voor het vrouwenwielrennen. Maar ze beseft dat het doorgaan van de Tour de France voor de heren een heel belangrijke mijlpaal kan zijn.

"Het is belangrijk om te weten of de Tour doorgaat, ook voor het vrouwenwielrennen want het heeft een belangrijke impact op financieel vlak voor elke betrokken partij", laat van der Breggen weten aan Cyclingnews. De UCI kondigde aan dat de Tour normaal gezien door zal gaan van 29 augustus tot 20 september en zich voor de nieuwe kalender vooral zal focussen op de drie grote rondes en de vijf monumenten.

"Ik zou al blij zijn als ik een kleine koers kan rijden, maar we mogen al blij zijn als we al iets mogen rijden dit jaar. Als de pandemie wordt ingedijkt zou dat beter zijn voor het wielrennen, de bedrijven en de ganse economie", is ze realistisch.

14 van de 22 WordTour-koersen bij de vrouwen zijn geschrapt door het coronavirus en de UCI liet weten dat de lenteklassiekers tussen september en november zullen vallen. De belangrijkste ronde, de Giro Rosa, zal van 5 tot 13 september plaatsvinden.