Pauwels Sauzen-Bingoal versterkt dameskern: Mettepenningen strikt Nederlandse winnares Helen100 Trophy

Amper begonnen met crossen en ze domineerde al de Helen100 Trophy, het klassement voor meisjes junioren in de DVV Trofee-veldritten. De prestaties van Fem Van Empel zijn ook Jurgen Mettepenningen niet ontgaan. Van Empel gaat komend seizoen voor Pauwels Sauzen-Bingoal rijden.

Naast haar eindzege in de Helen100 Trophy werd de 17-jarige Van Empel ook vijfde op het WK bij de meisjes junioren. Vanaf komend seizoen is de Nederlandse veldrijdster belofte en zal ze dus uitkomen voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen.

"Het is mijn bedoeling om de dameskern van Pauwels Sauzen - Bingoal stelselmatig verder uit te breiden", zegt de manager op de site van zijn ploeg. "Ook met jong talent. Daarbij viel ons oog op Fem, dankzij enkele goede resultaten tijdens het afgelopen veldritseizoen."

Ze hopen bij het team dan ook dat zij de volgende jaren tot grootse dingen in staat zal zijn. "Aangezien ze nog niet zo lang crost en nog erg jong is, denken we dat ze over heel wat progressiemarge beschikt. We kijken ernaar uit om haar te begeleiden in haar ontwikkelingsproces als veldrijdster vanaf komend seizoen, haar eerste als belofte."

Van Empel had aanbiedingen van verschillende ploegen. "Pauwels Sauzen-Bingoal sprak me meteen aan", reageert de renster. "Ik croste als juniore al een paar keer tussen de elite-dames, maar ik kijk er al naar uit om nog meer tussen de grote namen aan de start te staan."