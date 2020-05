Bergkoning uit Tour van '89 in financiële problemen: "Rabobank heeft me opgelicht"

Rabobank was lange tijd een belangrijke sponsor in het profwielrennen. Nu heeft de bank zich de woede op de hals gehaald van een ex-wielrenner uit Nederland, Gert-Jan Theunisse. Die veroverde in de Tour van 1989 nog de bergtrui. Nu heeft hij problemen op financieel en gezondheidsvlak.

Rabobank liet eind maart weten dat het tot oktober geen vergoedingen meer zal uitkeren aan mensen die certificaten hebben gekocht. "Ik heb mijn hele toekomst opgehangen aan die certificaten", zegt Theunisse in het AD. Door die certificaten zou hij zeker tot 2035 een maandelijkse uitkering moeten krijgen van 2000 euro netto.

HARTPROBLEMEN

"Dat is niet veel, maar in Spanje kun je daarvan leven", reageert Theunisse, die woonachtig is te Mallorca. "Bovendien hebben ze me beloofd dat die maandelijkse uitkering gegarandeerd was. Dat gaf me rust, want met mijn hartproblemen kan ik geen stress hebben."

Theunisse onderging eind vorig jaar nog een riskante hartoperatie. "Ik ben dus opgelicht: de Rabobank heeft me die certificaten onder valse voorwendselen verkocht. De adviseur met wie ik de afspraken heb gemaakt, is inmiddels met pensioen, maar heeft tegenover mijn advocaat bevestigd dat hij die garantie heeft gegeven."