Goede timing en gezond verstand kunnen Tour laten doorgaan volgens Pauwels en Steels: "Onderling respect groot"

Hoe groot is de kans dat de Tour kan plaatsvinden nu duidelijk is geworden dat het dan sowieso mét publiek zal zijn? Serge Pauwels en Tom Steels, die al menige edities meemaakten, buigen zich erover. Zij zien het momenteel nog wel zitten.

"In veel landen zijn de maatregelen versoepeld", merkt Serge Pauwels op in HLN. "De cijfers van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zijn hoopgevend. Maar aan het 'normale leven' zijn we nog niet toe. Hopelijk blijft die gevreesde tweede golf uit."

Volgens de renner van CCC is de timing van cruciaal belang: een publieksopkomst zoals andere jaren zal het niet worden. Want geen Tour in de vakantieperiode. "Nu valt de Tour daar net buiten. Het maakt het anders. Dat merk je ook wanneer ze een rit van de Dauphiné, in juni, één maand later in de Tour kopiëren: dag en nacht verschil."

Geen mensenzee op de grote cols dus. "Dat zijn de delen van het parcours die controleerbaar zijn", maakt Tom Steels zich sterk. Bovendien zal er ook wel een andere mindset zijn bij het publiek. "Mensen hebben een andere kijk gekregen op hoe ze zich in groep moeten gedragen. Dat merk je als je zelf gaat fietsen of lopen. Er wordt al makkelijker een stap opzijgezet of de hand voor de mond gehouden. Het onderlinge respect is groot."

Ook Steels heeft er dus een goed oog in. "We vertrouwen op de voorzorgsmaatregelen die de organisatie zal nemen. Ook wij als team zullen dat doen. Net als de renners: snuiten, spuwen... het zal zwaar worden bestraft. Als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, is er geen probleem."