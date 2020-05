Opheffing lockdowns doorheen Europa: Gilbert, Stuyven en Wellens hebben eindelijk vrij spel

Driewerf hoera voor de renners die in Italië, Spanje, Andorra en Monaco verblijven. Daar heerste tot maandag nog een totale lockdown, maar die is nu inmiddels opgeheven. Wat betekent dat de fiets weer van stal gehaald mag worden en op de weg getraind mag worden.

Uitstekend nieuws dus ook voor Philippe Gilbert, Jasper Stuyven en Tim Wellens. Dat zijn de Monegasken onder de Belgen. Zij kunnen de rollen eindelijk inruilen voor trainingen op de fiets. Wel moeten ze hierbij binnen de grenzen van Monaco blijven.

De grootste beperking in de genoemde gebieden geldt wellicht voor Alaphilippe. Die krijgt een bepaalde dag toegewezen waarop hij buiten mag trainen en dit voor maximaal drie uur. Waar het enthousiasme erg groot was om weer de weg op te gaan, was in Italië.

ITALIAANSE RENNERS EINDELIJK VERLOST

Daar gingen Vincenzo Nibali en Diego Ulissi samen een klim op rijden. Gianni Moscon beschermde zich op training met een oranje nekverwarmer. Ook Alberto Bettiol kon zich eindelijk opnieuw op de openbare weg begeven.