🎥 Enthousiaste Philippe Gilbert: "Dit is goed nieuws voor iedereen!"

Elke keer er opnieuw een beetje meer perspectief is op het hervatten van het seizoen, gaat er toch een golf van positivisme door de wielerwereld. Dat is nu ook zo met de bekendmaking van de volledig nieuwe kalender. Het stemt Philippe Gilbert alvast enthousiast.

Philippe Gilbert heeft in een filmpje op sociale media gereageerd op het grote nieuws. Hij had alvast al een uitgeprinte versie van de kalender in handen: een goed voorbereid man is er twee waard. En het is misschien wel handig om door het bos de bomen te blijven zien.

"Dit is goed nieuws voor iedereen: organisatoren, sponsors, poegen, renners en ook de fans. Ik ga straks samen met mijn ploeg deze kalender bekijken. We gaan mijn eigen programma proberen samen te stellen", verkondigt Gilbert.

Het is toch weer een opsteker op mentaal gebied. "Zeker is het ook een motivatie voor ons als renners. We hebben nu een doel om te trainen en dat is altijd welkom."