Jasper Stuyven krijgt stevige opsteker van zijn kopman voor de Giro

Na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen staat Jasper Stuyven aan de start van de Giro. En hij zal niet alleen in dienst moeten rijden bij Lidl-Trek.

Bij valpartij in Dwars door Vlaanderen brak Jasper Stuyven zijn sleutelbeen, maar 38 dagen later staat hij zaterdag aan de start van de Giro in Italië. Stuyven stelde al dat hij vooral in dienst zal rijden in de eerste week.

Dat zal hij doen voor sprinter Jonathan Milan. Vorig jaar won de Italiaan de tweede rit, daarna werd hij vier keer tweede. Het leverde Milan wel de paarse puntentrui op, dit wil hij opnieuw voor die trui gaan in zijn thuisland.

Stuyven krijgt eigen kans in de Giro

Daarvoor krijgt hij dus onder meer hulp van Jasper Stuyven. "Ik krijg vier of vijf mannen in steun", zei de Italiaanse sprinter op de persconferentie van zijn team Lidl-Trek voor aanvang van de Giro.

Toch zal Stuyven niet enkele in dienst moeten rijden van Milan, zei de sprinter zelf. "Hij zal ook zeker zijn eigen kans kunnen gaan. Hij is goed hersteld van z'n valpartij", stelde de Italiaan.

Voor Stuyven wordt het vooral zaak om de eerste week te overleven om daarna te bekijken hoever hij staat met zijn conditie. En als het niet lukt in de Giro zijn er deze zomer en komend najaar ook nog enkele doelen.