Visma-Lease a Bike zet plots vraagtekens bij Cian Uijtdebroeks voor de Giro

Cian Uijtdebroeks wordt in de Giro de Belgische hoop op een goed klassement. Toch zijn er ook bij Visma-Lease a Bike twijfels over wat de jonge Belg.

Vorig jaar werd Cian Uijtdebroeks (21) bij zijn debuut in een grote ronde meteen achtste in de Vuelta. Sinds zijn overstap naar Visma-Lease a Bike lijkt Uijtdebroeks nog niet echt stappen vooruit te hebben gezet.

Uijtdebroeks werd dit jaar vijfde in O Gran Camiño en zevende in de Tirreno-Adriatico, maar moest in de Ronde van Catalonië opgeven in de laatste rit. Uijtdebroeks was toen ook al weggezakt naar de 17de plaats in het klassement.

"Het was, denk ik, een optelsom van de winter, een lang trainingsblok en zware koersen in zware omstandigheden", geeft ploegleider Marc Reef een verklaring bij Sporza voor die opgave in Catalonië.

Verwachtingen Uijtdebroeks voor de Giro

Na de Ronde van Catalonië is Uijtdebroeks op hoogtestage vertrokken, daarna werkte hij ook nog een trainingskamp af in Denia. De jonge Belg trekt gezond en wel naar Italië en is fysiek klaar voor de Giro.

Toch zijn er toch ook twijfels over wat het wordt in Italië. "Als je je voor deze Giro baseert op Tirreno-Adriatico, dan kan hij in deze Giro meedoen voor de top 10. Als je kijkt naar Catalonië, dan wordt dat al een moeilijk verhaal."