Geraint Thomas onthult zijn strategie om de Giro te winnen van Tadej Pogacar

Geraint Thomas wordt in de Giro een van de uitdagers van Tadej Pogacar. Vorig jaar werd de Welshman nog tweede.

Na het uitvallen van Remco Evenepoel werd de Giro een tweestrijd tussen Geraint Thomas en Primoz Roglic. In de klimtijdrit op de voorlaatste dag reed Roglic Thomas nog uit de roze trui, de Welshman werd op 14 seconden tweede.

Dit jaar is Thomas opnieuw een outsider voor de eindzege. Alle aandacht gaat vooraf wel naar Tadej Pogacar. De tweevoudige Sloveense Tourwinnaar rijdt dit jaar voor het eerst de Giro en wordt als de grote topfavoriet beschouwd.

Lastige opdracht voor Thomas in Giro tegen Pogacar

Voor Thomas een ideaal scenario. "Hij neemt de druk weg, want iedereen verwacht dat hij gaat winnen. Er wordt niet veel meer van ons verwacht", zegt hij bij zijn podcast Watts Occurring.

Toch beseft Thomas dat Pogacar kloppen een lastige opdracht zal worden. "Het een gigantische opdracht om het tegen hem op te nemen, want hij is een fenomenale renner. Ik heb het onlangs nog gezegd: hij is waarschijnlijk één van de beste renners ooit."

Thomas ziet ook kansen om Pogacar het leven zuur te maken. "We kunnen proberen om voordeel te halen uit de twee lange tijdritten, maar het is duidelijk dat Tadej ook in het tijdrijden goed is", besluit hij nog.