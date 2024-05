Tadej Pogacar weet dat hij schuld treft: "Maar het is een beetje respectloos"

Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzege in de Giro. Al ziet de Sloveen zelf wat verveeld met die grote favorietenrol.

Sommigen vullen zijn naam nu al in potlood in als eindwinnaar van de Giro 2024. Tadej Pogacar krijgt in de Giro geen concurrentie van Jonas Vingegaard, Primoz Roglic of Remco Evenepoel en wordt ver boven zijn concurrenten gezet.

"Ik word elke wedstrijd als favoriet naar voor geschoven. Daar kan ik ondertussen wel mee leven", citeert Sporza de Sloveen. Als je de resultaten van zijn voorjaar nakijkt, is het wel niet onlogisch dat Pogacar de topfavoriet is.

In 2024 heeft Pogacar slechts tien koersdagen op zijn teller staan, maar daarin won hij wel de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië (met 4 ritzeges) en Luik-Bastenaken-Luik. "Ik ben beter dan vorig jaar."

Pogacar schrijft concurrentie niet af voor de Giro

Toch wil Pogacar de concurrentie niet vooraf afschrijven. "In drie weken kunnen er veel verrassingen zijn en er zijn wel wat jongeren in goede vorm." Ook van dertigers Romain Bardet en Geraint Thomas verwacht Pogacar veel.

Dat de aandacht voor de Giro enkel en alleen naar Pogacar gaat, vindt de Sloveen dan ook jammer. "Het is wat respectloos voor de andere renners. Maar misschien is het ook wat mijn schuld."