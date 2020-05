Ben Weyts stelt faseplan voor: fietsen kan vanaf 18 mei in beperkte groep (20 personen), fingers crossed voor de Ronde van Vlaanderen

In de presentatie van de Nationale Veiligheidsraad woensdag was de premier kort en bondig over sport: geen competitie op professioneel en amateurniveau tot en met 31 juli. Een dag later presenteerde Vlaams minister van Sport Ben Weyts zijn faseplan.

Eerst en vooral gaat het om een advies van de minister. De groep die de exitstrategie in richtlijnen omzet moet het advies nog goedkeuren. Dit zijn de verschillende fases. 18 mei: alle sportactiviteiten voor -12-jarigen zonder toeschouwers zijn mogelijk in openlucht. Volwassenen mogen in beperkte groep (max 20 personen inclusief begeleiders) sporten in openlucht als ze de afstandsmaatregelen in acht nemen. 1 juni: Individuele fysieke activiteiten indoor met maximaal twee partners. 15 juni: beperkte groep (max 20 personen inclusief begeleiders) indoor in georganiseerd verband en met afstandsmaatregelen in acht (30m²). 29 juni: alles sportactiviteiten weer mogelijk. Exclusief wedstrijden buiten trainingsverband. 1 september: massasportevenementen weer mogelijk. Concreet houdt het dus bijvoorbeeld in dat er op 18 mei weer gefietst mag worden in grotere groepen (max. 20 personen). Weyts hoopt dat grote evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en de Memorial Van Damme (4 september) effectief kunnen doorgaan. "Maar daar moeten we een slag om de arm houden. Omdat de experten heel terughoudend zijn. En het is ook terecht dat zij bekommerd zijn, dat is hun job. Zij moeten ons beschermen tegen onszelf", zei de minister bij Sporza.