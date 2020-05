Door Coquard vorig jaar gewonnen Belgische semi-klassieker gaat in 2020 niet door

Er is weer een koers waar geen plek meer hoeft voor gevonden te worden op de kalender voor dit jaar. Er komt in 2020 geen GP Pino Cerami. De eendagskoers zou deze zomer plaatsvinden, maar de volgende editie is pas voor 2021.

Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om geen sportevenementen toe te laten tot 31 juli, kon de GP Pino Cerami alvast al niet op zijn geplande datum doorgaan. Dat was immers 16 juli. Aanvankelijk werd er nog gedacht aan een nieuwe datum. Inmiddels is de bevestiging gekomen dat de semi-klassieker uit de regio Henegouwen geen andere datum zal toegewezen krijgen dit jaar. De organisatie van de koers gaat over tot afgelasting en richt zich op 2021. De meest recente winnaar van de wedstrijd is Bryan Coquard. Ook kleppers als Philippe Gilbert en Wout van Aert hebben de koers op hun palmares staan.