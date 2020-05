Giro grootste verliezer nieuwe kalender maar kan goed nieuws zijn voor Remco Evenepoel

De Ronde van Italië staat qua prestige net onder de Ronde van Frankrijk. Enkele decennia geleden was dat nog gelijklopend, maar de kloof heeft er nu voor gezorgd dat de Giro zich mag rekenen tot een van de grootste slachtoffers van de nieuwe kalender.

Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije, dat zijn de enige twee monumenten die niet samenvallen met de Giro. Koersorganisator RCS zal dus niet moeten concurreren met zichzelf. Maar wel met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik én de Vuelta. Qua tv-rechten en geld lijkt het er dus op dat de Giro een serieuze knauw zal krijgen tegenover de vorige jaren.

And the winner is... ASO

Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik hebben met ASO dezelfde organisator als de Tour. Dat die twee monumenten tijdens de Ronde van Frankrijk gereden zouden worden, leek helemaal onmogelijk. Zo valt Parijs-Roubaix zelfs samen tijdens de Giro én de Vuelta. De UCI heeft er dan ook maar voor gekozen om de koersen van Flanders Classics tevens tijdens de Giro in te plannen.

Zelfde type

Luik-Bastenaken-Luik en de Giro samen rijden, zorgt er al voor dat de renners moeten kiezen. Normaal gezien valt de Ardennenklassieker twee weken voor de start van de Giro en kunnen de klimmers die in Italië voor de roze trui vechten, hun benen al eens testen op de heuvels in Wallonië. "Het is vreemd. Normaal zijn de renners voor de Ardennenklassiekers hetzelfde type renners als die van de Giro", liet Patrick Lefevere al weten.

Goed nieuws voor Belg?

Klassementsrenners die vol voor de Giro willen gaan, kunnen maar beter niet starten in de Tour. De twee dubbelen en goed eindigen, lijkt een moeilijke opgave aangezien de eerste etapppe in Italië amper twee weken na de aankomst van de Tour plaatsvindt. Normaal gezien hebben de renners daar anderhalve maand tijd tussen. Renners uit de Tour zullen dus eerder de dubbel Tour-Vuelta aangaan.

Dus enkel diegenen die de Tour bewust links laten liggen, zullen eraan te pas komen in de Giro. Daar komt nog eens bij dat veel klimmers die geen supertijdrit hebben, hun kans weleens zouden kunnen wagen in Luik-Bastenaken-Luik in plaats van in de Giro.

Die zaken bij elkaar kan heel goed nieuws zijn voor Remco Evenepoel. Patrick Lefevere bevestigde al dat Remco ook nu naar de Giro zal gaan en geen L-B-L zal rijden. Afhankelijk van het deelnemersveld, valt er misschien wel iets te rapen voor hem.