Amstel Gold Race komt toch alweer in het gedrang: "Aanmoedigen van wielrenners kan superspreader worden"

De Amstel Gold Race van 2019 was er één om nooit te vergeten, met die onvoorstelbare comeback van Mathieu van der Poel in de finale. Sinds kort staat ook de editie van 2020 weer op de kalender, maar het is lang niet zeker dat die er wel gaat komen.

Dat valt af te leiden uit de commentaren van de Nederlandse premier Marc Rutte na de ministerraad. Nederland gaat vanaf maandag enkele maatregelen versoepelen, maar dat wil nog niet zeggen dat het doorgaan van wielerwedstrijden later dit jaar gegarandeerd is. "De grote groep van vergunningsplichtige evenementen, daar ben ik niet heel vrolijk over. Het aanmoedigen van wielrenners kan een superspreader worden, als je niet oppast. Het is echt nog een groot vraagteken", zegt Rutten over events zoals Amstel Gold Race. Die zou volgens de nieuwe kalender op 10 oktober verreden moeten worden. GEEN VALSE HOOP Al staat de Nederlandse overheid daar dus sceptisch tegenover. "We weten nog niet veel over dit virus. Misschien krijgen we snel nieuwe inzichten, maar nu ga ik geen valse hoop bieden."