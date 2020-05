Corona oefent weinig invloed uit op Primoz Roglic: "Voor mij verandert er niets"

Door de nieuwe wielerkalender moeten verschillende renners bepaalde wedstrijden van hun verlanglijstje schrappen, maar dat geldt niet voor Primoz Roglic.

De Sloveen scheen zijn licht over de pandemie en hoe het coronavirus hem tot nu toe beïnvloedt heeft. "Ergens ben ik wel blij dat ik wat meer tijd met mijn familie kan doorbrengen. Alles gaat goed hier en ondertussen mogen we ook al terug buiten komen."

Het coronavirus heeft niet alleen invloed op de situatie thuis, maar ook op het seizoen van de wielrenners. Maar voor Roglic verandert er niets. "Mijn doel was hiervoor ook al de Tour de France en dat is met de nieuwe kalender ook zo."

"Voor mij verandert er in principe niets. Ik wil meedoen voor het klassement in Frankrijk. Ik hoop gewoon dat de Tour zal doorgaan", gaf Roglic mee aan WielerFlits.

Roglic houdt er alvast de moed in. "We moeten ervan uitgaan dat het zal doorgaan. Het is goed dat er een kalender is, dat is een houvast. Het hangt niet van mij af of de wedstrijd zal doorgaan, maar het zou mooi zijn voor de fans."