Belg bij UCI wil (nog) niet weten van verhuis van WK naar Midden-Oosten: "Eind mei duidelijk of plan uitvoerbaar is"

Ook al is alles uitgetekend voor dit najaar in het wielrennen, er zijn toch nog veel verschuivingen mogelijk. Het WK moet in principe doorgaan in Zwitserland, maar de Spaanse krant Marca maakte gewag van een verhuis naar het Midden-Oosten.

Wat gaat het nu worden, Zwitserland of het Midden-Oosten? "Over het tweede scenario wil ik het op dit moment niet eens hebben. We gaan er alles aan doen om het WK te laten plaatsvinden op de voorziene data en locaties.", stelt Peter Van den Abeele duidelijk in HLN. Van den Abeele is Deputy Sports Directeur, Head of Off Road bij de UCI.

HUIDIGE MAATREGELEN TOT EIND AUGUSTUS

Ook zulke instantie heeft het echter niet in eigen handen tegenwoordig. "De huidige Zwitserse coronamaatregelen gelden tot eind augustus. Eind mei neemt de Confederatie een nieuwe beslissing over de daaropvolgende maanden en zal duidelijk worden of ons plan uitvoerbaar is."

Wel heeft de UCI initiatief genomen om zijn slag te kunnen thuishalen. "In een brief van de UCI en het organisatiecomité van Aigle/Martigny naar de Confederatie werd alvast het belang geschetst van ons evenement. Binnenkort voeren alle betrokken partijen daar ook nog een conference call over. Het zou mooi zijn mocht het WK wielrennen nog als één van de weinige grote sportevenementen kunnen standhouden."