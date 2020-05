Corona gaat Sweeck heel wat geld kosten: "Niks aan te doen"

Niet enkel de budgetten van de wielerploegen gaan lager liggen, ook die van de organisatoren. Nochtans was het een buitenkansje voor Laurens Sweeck om zijn Belgische kampioenentrui te gelde te maken.

Normaal gezien zou Sweeck nu zijn wegseizoen aanvatten. "Op zich zijn deze afgelastingen voor ons veldrijders geen drama, omdat het nog een zogenaamde dode periode is”, zegt Sweeck in Het Nieuwsblad. “We hoeven ons nu niet te tonen. Voor de sponsors telt in principe alleen de winter. Hopelijk zullen ze tegen dan wel iets vinden, zodat de competitie min of meer normaal kan verlopen.”

Dat winterseizoen had hem wel wat geld kunnen opbrengen. “Je kan je geen betere motivatie voorstellen dan te koersen in de driekleur. Als ik eraan denk, dan begint het nu al te kriebelen. En ja, zo’n nationale trui levert uiteraard ook iets extra op."

Zijn startgeld had van 2.500 euro naar 5.000 euro kunnen gaan. "Over cijfers ga ik me niet uitspreken. Dat zijn andermans zaken niet, al wens ik wel op te merken dat de bedragen die circuleren altijd bruto zijn. Liggen die komend seizoen minder hoog, dan is dat maar zo. Hoe jammer dat dan ook is, we zullen er weinig aan kunnen veranderen."