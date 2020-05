Van der Poel en Cant kunnen hun titel in Na-Tour dernycriterium niet verdedigen

In 2019 was het op 1 augustus dat de ploeg toen nog Corendon-Circus genoemd aardig kon vieren op het Na-Tour dernycriterium in Antwerpen. Mathieu van der Poel won bij de mannen en Sanne Cant bij de vrouwen. In 2020 komt er echter geen nieuwe editie.

De SD Worx Na-Tour Derny stond dit jaar immers nog een week vroeger geprogrammeerd, op 22 juli. Dat was natuurlijk problematisch gezien alle gevolgen die corona voor de wielerwereld met zich meebrengt. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat zulke evenementen in de maand juli zeker nog niet georganiseerd kunnen worden. Dat is nu ook officieel. Door de reeds genomen beslissingen van Belgian Cycling en de Nqationale Veiligheidsraad was het onmogelijk geworden om het criterium in juli te laten doorgaan. Daarom heeft de organisatie besloten om de bladzijde om te slaan en zich nu te richten op 2021.