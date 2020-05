Arthur Van Doren heeft nieuw record te pakken in "De Container Cup", maar wie zijn de sporters van vanavond?

Gisteren was het in de "Container Cup" de beurt aan basketbalspeelster Kim Mestdagh en hockeyspeler Arthur Van Doren. De laatstgenoemde had zelfs een nieuw record te pakken. Vanavond is het de beurt aan wielrenster Jolien D'Hoore en snelschaatser Bart Swings.

Arthur Van Doren begon niet slecht aan "De Container Cup" en bij het golf werd hij zelfs de nieuwe nummer één. Hij sloeg de bal 156 meter ver en daarmee deed hij net iets beter dan presentator Otto-Jan Ham. Na de bench press moest Van Doren echter even stoppen met de disciplines en ging hij naar buiten om zijn "ontbijt terug te zien". Hij had duidelijk wat kracht verloren en hij zou uiteindelijk op de tiende plaats eindigen. Ook basketbalspeelster Kim Mestagh deed het goed. Bij elke discipline zat ze in de middenmoot en daardoor eindigde ze op een voorlopige derde plaats bij de vrouwen. Wie komt vanavond aan de beurt? Vanavond zullen we Jolien D'Hoore en Bart Swings aan het werk zien. Jolien D'Hoore haalde al enkele titels bij het baanwielrennen en ook op de weg toonde ze al haar klasse. Bart Swings haalde dan weer een zilvere medaille op de Olympische Winterspelen van 2018 in de massastart.