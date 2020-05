Valt Belgisch Kampioenschap in het water? "Zonder publiek kan het niet doorgaan"

Het Coronavirus zette een streep door alle grote evenementen deze zomer en ook het BK wielrennen lijkt hier niet aan te ontsnappen.

Bondsvoorzitter vreest vor het Belgisch Kampioenschap, maar wacht vooral nog af. "De kans is klein, maar als er gekoerst kan worden, dan zal het BK doorgaan. Of dat in augustus zal zijn is nog afwachten. We moeten nog zien wat wel en niet kan, we volgen het op de voet."

Ook Gino Devogelaere, burgemeester van Anzegem, vreest voor het grote sportevenement. "Zo'n grote sportwedstrijd is natuurlijk een massa-evenement. En er zijn nu eenmaal maatregelen die we niet zomaar kunnen negeren."

"Het grote volk zal de komende maanden toch wegblijven van grote evenementen. En zonder publiek zie ik niet hoe de wedstrijd kan doorgaan. Zolang het virus nog aanwezig is zullen de mensen toch schuw zijn."

Het Belgisch Kampioenschap stond gepland op 23 augustus in Anzegem, maar de kans lijkt dus klein dat de koers zal doorgaan.