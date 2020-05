🎥 Geraint Thomas: "Ik mis gewoon het koersen" en "Veel renners gaan ontploffen in de laatste week"

Zeker voor de toppers in de wielersport is het cruciaal om op training juist voldoende te doen op de juiste momenten. Niet simpel om dat te bepalen in coronatijden. Geraint Thomas denkt dat men dat ook wel gaat merken in een eventuele Tour.

Thomas sprak met Eurosport over het aanpassen aan leven in lockdown. "Eerlijk gezegd heb ik er op een rare manier wel van genoten, omdat ik meer tijd kon spenderen met mijn zoontje, die zeven maanden is. Ik mis gewoon het koersen."

Buiten de tijd met zijn gezin is de dagelijkse routine van de nummer twee uit de Tour van 2019 niet echt veranderd. "Ik ga sowieso niet elke avond eten halen of langs bij vrienden. Ik ben het gewoon om te trainen, naar huis te gaan en te herstellen. Het belangrijkste is om mentaal fris te blijven. Het komt erop aan je nu niet op te branden."

En af te wachten of er gekoerst gaat komen. Maar zefls als dat zo is en bijvoorbeeld een Tour gereden gaat worden, zal het niet zijn zoals dat normaal het geval is. "Verkenningen en stages zullen in het gedrang komen door reisbeperkingen, dus het is zeker een andere aanloop naar de Tour."

Thomas voorspelt ook een scenario waarbij renners die zich in de eerste tien dagen super voelen het daarna nog ontzettend lastig krijgen. "Ik denk dat veel renners gaan ontploffen in de laatste week. Het gaat boeiend zijn om te kijken."