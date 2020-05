Bent u klaar voor eerste koers sinds coronacrisis? Nog 5 dagen wachten op wedstrijd in... Vietnam

In Vietnam gaat volgende dinsdag de eerste wedstrijd van start sinds het uitbreken van de coronacrisis. Sinds 15 maart is er geen koers meer gereden, maar in Vietnam durven ze het aan om opnieuw een peloton op pad de sturen tijdens de HTV Cup.

De HTV Cup telt 84 deelnemers, er gaan 12 teams van start met elk 7 renners. De UCI heeft dan wel elke koers geannuleerd tot 1 juli, de HTV Cup in Vietnam is geen UCI-koers en mag dus gewoon doorgaan als de overheid haar fiat geeft. Omdat er een inreisverbod is, staan er op uitzondering van twee renners enkel Vietnamese renners aan de start. De eerste is Spanjaard Javier Sarda Perez won vorig jaar de ronde en verblijft in Vietnam De tweede is deFransman Loïc Desriac die getrouwd is met een Vietnamese en ook in het land woont.

Veiligheidsmaatregelen

"De renners moeten niet met maskers rondrijden. De ploegleiders, cameramensen, juryleden... moeten dat wél doen", reageert de organisatie bij Cyclingnews.

De wielerwedstrijd is ook live te volgen via Facebook en YouTube. In totaal leggen de renners maar liefst 18 etappes af, bijna een grote ronde. Dus als u volgende week even tijd heeft, is de HTV-Cup in Vietnam misschien wel een uitstekende kijktip voor u.