Derde keer, goede keer voor het BK wielrennen? Nieuwe dag tijdens de week in het vizier

Na 21 juni (oorspronkelijke datum) en 23 augustus (nieuwe datum UCI), lijkt het BK wielrennen op de weg op te schuiven naar september. De nieuwe datum zal waarschijnlijk tijdens een weekdag plaatsvinden, maar dat is nog niet alles.

Dinsdag 22 of woensdag 23 september lijken de twee grootste opties om het BK te organiseren, pal in het midden van de week. Maar ook nog eens 2 of 3 dagen na de laatste etappe van de Tour, niet ideaal dus voor renners die net 3 weken koersen in Frankrijk achter de kiezen hebben.

Maar ook dat is nog niet alles, want in de week van 21 tot en met 27 staan in Zwitserland de wereldkampioenschappen op het programma. Aangezien de Belgische wielerbond en organisatie VZW BK Halle-Anzegem het niet zien zitten om in augustus het BK te organiseren, lijkt dit de 'beste' optie om het BK te organiseren zonder samen te vallen met andere koersen.

Al zal het WK in Zwitserland in september misschien plaats moeten ruimen voor een WK in Qatar in november. Uiterlijk 20 mei beslist de UCI daarover.

Het BK tijdrijden in Koksijde is ook nog op zoek naar een andere datum, maar die ligt nog niet vast.