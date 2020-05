Sven Nys en Telenet-Baloise Lions hebben het contract met fietsenleverancier verlengd: "Bedankt voor het vertrouwen"

Bij Telenet-Baloise Lions lijken ze heel tevreden te zijn van het merk Trek, want het contract is met twee jaar verlengd. Ook voor Sven Nys persoonlijk is er goed nieuws, want hij zal ook de komende twee jaar de persoonlijke ambassadeur blijven van Trek.

Nys gaf meer uitleg via Twitter. "Ik ben zeer bij dat ik ook de komende twee jaar een ambassadeur kan zijn! Bedankt voor het vertrouwen!"

I am very proud to announce that I can continue to be an ambassador for the next two years! @TrekBikes Thanks for your confidence! pic.twitter.com/b4B3ID92Kx