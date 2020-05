Zal Mathieu van der Poel deelnemen aan deze twee monumenten? "Als het kan, wil ik het daar proberen"

Mathieu van der Poel is zijn opties aan het bekijken voor de rest van het seizoen. Zo zou de Nederlander interesse hebben in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Opvallend, want deze wedstrijden stonden eerst niet op zijn programma.

Mathieu van der Poel had een interview bij Wielerflits. Daar legde hij uit dat hij de twee monumenten zou willen rijden. "Met Luik-Bastenaken-Luik was ik voor dit seizoen niet bezig, maar nu denk ik er wel aan. We hebben het ook gehad over een eventuele deelname aan de Ronde van Lombardije. Als het mogelijk zou zijn, wil ik het daar proberen", aldus van der Poel. De Nederlander kwam ook nog even terug op de Tour de France. De Tour leek namelijk extra wilcards uit te delen, maar het gebeurde niet. Daardoor kan zijn ploeg niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. "Ik had de Tour heel graag gereden", zei van der Poel.