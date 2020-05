Zeer verrassende transfer in de maak? Chris Froome zou al in het tussenseizoen kunnen vertrekken bij Team INEOS

Is er een opvallende transfer in de maak? Chris Froome zou namelijk in het tussenseizoen al kunnen vertrekken bij Team INEOS. De Brit lijkt zijn contract namelijk niet te willen verlengen omdat er geen duidelijkheid is over het kopmanschap.

Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas: Team INEOS zou de komende Tour de France kunnen rekenen op drie(!) kopmannen. Toch zou Froome meer duidelijkheid willen over wie de absolute kopman is. De Brit zou graag nog eens de Tour winnen om in de geschiedenisboeken te komen en daar heeft hij veel voor over. Zo zou hij zijn contract bij Team INEOS niet willen verlengen om in het tussenseizoen ergens anders aan de slag te gaan. Volgens Cyclingnews zijn er al verschillende gesprekken geweest met enkele wielerploegen.