Bondscoach Verbrugghe spreekt WK en rekent op belangstelling voor BK: "Blijft een trui die je een jaar mag dragen"

Er is heel wat te doen rond zowel het BK als het WK en dat zijn natuurlijk ook de kampioenschappen die bondscoach Rik Verbrugghe bezig houden. Hij denkt wel dat er voor het BK voldoende interesse zal zijn en hoopt voor het WK alvast op een zwaar parcours.

Het BK moet gereden worden op 22 september. "Ik ben blij dat er een datum is gevonden", zegt Verbrugghe aan Sporza. "Dat was al niet makkelijk." Maar gaan er wel velen zin hebben in een BK, een paar dagen na de Tour? "Een kampioenschap blijft een kampioenschap. Dat is een trui die je een heel jaar mag dragen. Er gaan zeker renners op zitten te wachten."

Bovendien kan de uitgelezen gelegenheid zijn voor een outsider. "Niet alle Belgische renners zullen de Tour rijden, dus misschien is het een kans voor de anderen." En zij die de Tour wel rijden, zijn die gezien? "Je kan je conditie van de Tour ook doortrekken tot aan het BK. Tenzij je echt hebt afgezien, dan wordt recupereren moeilijk."

Een paar dagen later zou dan alweer het WK moeten doorgaan in Zwitserland, maar het is onzeker of het zover komt. "Ik weet dat er bij de UCI een plan B en een plan C klaar ligt. Het zou kunnen dat het opnieuw verschoven wordt, maar dan hoop ik dat ze opnieuw kiezen voor een zwaar parcours. De editie in Zwitserland zou een van de zwaarste ooit zijn, dus het zou jammer zijn om in de plaats te gaan fietsen in de woestijn."