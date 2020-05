Een doel erbij voor Van der Poel in oktober? Nieuwe data en locatie vastgelegd voor WK mountainbike

In zijn oorspronkelijke planning wilde Mathieu van der Poel zeker een poging wagen om te proberen Nino Schurter te onttronen als wereldkampioen mountainbike. Afwachten of dat ook nog na het verschuiven van dat WK. Dat moet in de al uiterst drukke oktobermaand plaatsvinden.

Aanvankelijk zou het WK mountainbike plaatsvinden van 25 tot 28 juni in Albstadt. Dat bleek niet mogelijk door de coronacrisis en op een andere datum zou het op diezelfde locatie ook niet kunnen. De UCI moest dus op zoek naar zowel nieuwe data al een nieuwe plek waar de deelnemers ontvangen konden worden. Die plek, dat is het Oostenrijkse Leogang geworden, waar ook al de downhill-competities georganiseerd worden. Daar moet dus ook het cross-country doorgaan. Van 5 tot 11 oktober zal daar gestreden worden voor de wereldtitel in het mountainbike. COMBINEERT VDP WEG EN MOUNTAINBIKE IN OKTOBER? Uitkijken of Mathieu van der Poel daar aan de start komt. In oktober liggen er op de weg ook enkele mogelijke doelen op hem te wachten, met de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober en Parijs-Roubaix op 25 oktober.