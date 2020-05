Zelfs bij doorgaan van 'normale' Vuelta is eigenlijk al uitzondering nodig: "Dat is wél een probleem"

Zelfs met hoe de zaken nu verlopen in de verschillende landen, zal het helemaal geen evidentie zijn om de koersen dit najaar te organiseren op de tijdstippen die nu vooropgesteld staan. Zeker niet voor de grote ronden. Javier Guillén kaart één van de uitdagingen aan.

De Vuelta-baas blikte bij de Spaanse media vooruit naar een mogelijke editie eind 2020. "Ik hoop dat we een 'normale' Vuelta krijgen met publiek. In principe moeten de buitenlandse renners dan voorafgaand twee weken in quarantaine verblijven. Dat is wél een probleem."

EDITIE ZONDER PUBLIEK NIET WENSELIJK

Kan daar iets aan gedaan worden? "Ik geloof dat we een uitzonderingsmaatregel kunnen krijgen." Van een Vuelta zonder publiek is Guillén niet meteen fan. "Het is niet wenselijk, want het druist in tegen alles waar de topsport voor staat. Indien het moet, hebben we geen keuze."

Dat de grote sponsors aan boord blijven, is al een overwinning op zich voor de organisatie van de Ronde van Spanje. "Ik ben al blij dat al onze partners, eveneens getroffen door de coronacrisis, met ons in zee willen gaan."