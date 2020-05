Lotto-Soudalrenners getest op antilichamen Covid-19

Vrijdag werden enkele renners van wielerploeg Lotto-Soudal getest op de aanwezigheid van antilichamen van het coronavirus.

"We willen absoluut weten of onze renners in aanraking zijn gekomen met het coronavirus. Dat kunnen we onderzoeken door na te gaan of ze antilichamen hebben aangemaakt voor het virus", reageert ploegdokter Jens De Decker.

"Er is nog niets officieel bewezen, maar het coronavirus heet mogelijk een effect op de werking van het hart. Elke renner die antilichamen aangemaakt heeft, zal een hartscreening moeten ondergaan. In totaal heeft 6 procent van de bevolking antichlichamen aangemaakt. "Dat zijn ongeveer 2 renners op een ploeg van 28. Voorlopig zijn alle tests nog negatief bij ons", concludeerde De Decker