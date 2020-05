Enkel ploeg van Ben Hermans sluit komst van Froome niet uit, Movistar veegt het idee wel van tafel

Bij Ineos houden ze bij hoog en bij laag vol dat Christopher Froome in de loop van dit seizoen geen andere oorden gaat opzoeken. Maar het moet nog maar blijken, als ze de plooien niet kunnen gladstrijken. De grootste interesse om Froome over te nemen is er bij Israel Start-Up Nation.

Dat blijkt uit een rondvraag van de Spaanse krant Marca. Movistar lijkt op sportief gebied ook een mogelijkheid, maar die ploeg laat weten dat een contractvoorstel voor 2020 uitgesloten is. Movistar heeft niet de intentie om Froome vast te leggen. Ook de andere ploegen die aan Froome gelinkt werden spreken dit uit, behalve Israel Start-Up Nation. "We geven nooit commentaar op belangen of onderhandelingen. We respecteren Chris Froome als groteronderenner en persoon. Zijn prestaties uit het verleden spreken voor zich", klinkt het vanuit het Israëlisch kamp.