Thibau Nys maakt zijn opwachting in de Container Cup: blijft veldrijder kersverse kampioen de baas?

Wanneer maandag de nieuwe werkweek ingaat, zullen er ook opnieuw afleveringen uitgezonden worden van het VIER-programma 'De Container Cup'. De strijd tussen de Vlaamse sporters voor wie het best de zevenkamp kan afleggen gaat gewoon voort. Met ene Thibau Nys.

In de aflevering van maandagavond is Thibau Nys aan zet. Hoe doorstaat hij alle proeven en vinden we hem binnenkort bovenaan het klassement terug? De leidersplaats is voorlopig nog altijd voor Oliver Naesen, die roeier Tim Brys en judoka Dirk Van Tichelt vooraf gaat.

FIETSNUMMER

Uitkijken is het vooral ook naar hoe snel Nys het fietsnummer gaat afwerken. In dat onderdeel is opnieuw een niet-fietser de beste nadat schaatser Bart Swings de tijd van Thomas De Gendt klopte. Dat kunnen de wielrenners toch niet zomaar laten gebeuren.

Zoals in elke aflevering komen er ook maandag twee sporters aan bod. Naast Thibau Nys zien we ook Simon Mignolet aan het werk. Club Brugge, de ploeg van de doelman, is pas nog uitgeroepen tot de nieuwe landskampioen in het Belgische voetbal. Hun strijd is maandag op VIER te volgen vanaf 20u.