Peter Sagan moedigt iedereen aan de Everest Challenge van ploegmaat te ondersteunen

Dat Sagan er mee bezig is, blijkt uit een tweet van de Slovaak. "Mijn vriend Emanuel Buchmann wil het equivalent aan hoogtemeters van de Mount Everest beklimmen in één trainingssessie voor het Deutsche Kinderhilfswerk", herinnert hij iedereen er nog eens aan wat er te gebeuren staat.

Het is dus de bedoeling zo veel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel. "Maar hij heeft jullie hulp nodig om het te doen. Hoe meer donaties hij ontvangt, hoe verder hij klimt." Waarna Sagan nog de link weergeeft die je kan gebruiken om te doneren.

My friend @EmuBuchmann wants to climb the equivalent of Mount Everest in one training session, for the @DKHW_de charity. But he needs your help to do it!



The more donations he receives, the further he climbs.



You can help push Emu up Everest here: https://t.co/XHB05HJDs6 pic.twitter.com/0TrWAVgtN7