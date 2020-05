Eerste Nederlandse Tourwinnaar blaast 80 kaarsjes uit: throwback naar 1968

Jan Janssen is een icoon in de Nederlandse sportgeschiedenis. De Nederlander won Parijs-Roubaix, de Ronde van Spanje, het WK én de Ronde van Frankrijk. Dinsdag blaast hij 80 kaarsjes uit.

Jan Janssen was in het begin van zijn carrière vooral een degelijke sprinter, maar hij ging zich heroriënteren naar een wat veelzijdiger type. In 1964 en 1965 won hij de sprinttrui in de Tour. In 1966 werd hij tweede in het eindklassement, in 1967 vijfde en won hij opnieuw de sprinttrui.

Maar in 1968 schreef hij pas echt geschiedenis door de eerste Nederlander te worden die de Tour de France effectief kon winnen. Het toeval wil dat die Tour de eerste was die op de Nederlandse televisie werd uitgezonden, een goede keuze bleek achteraf.

Bij het ingaan van de laatste etappe, een tijdrit van 21 km naar Parijs, stond de Belg Herman Van Springel aan de leiding van het klassement. Aangezien Janssen nooit echt een specialist was in tijdrijden, gaven weinigen hem een kans om te winnen. Maar Janssen reed de koers van zijn leven en won niet alleen de etappe maar ook het eindklassement. In totaal had hij 38 seconden voor op Van Springel, het kleinste verschil ooit tot de Tour van 1989.

In 1980 kwam Joop Zoetemelk erbij in het rijtje van Nederlandse Tourwinnaars, maar daar blijft het voorlopig ook bij voor onze noorderburen.