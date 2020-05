Nieuwe leider staat op bij Movistar: "Ik voel me klaar om één van de kopmannen te zijn"

Nairo Quintana is vertrokken, Mikel Landa heeft eveneens andere oorden opgezocht en van een komst van Christopher Froome is dit seizoen geen sprake, hebben ze bij Movistar laten weten. Blijven over voor de grote ronden: Valverde en Mas. Maar er is ook nog Marc Soler...

Om echt drie weken voor een klassement te strijden dreigt Valverde misschien toch wat oud te worden. Enric Mas moet zich dan weer nog bewijzen. Er ligt dus wel een kans voor Soler, de voorbije jaren een uitstekende helper, om in het gat te duiken.

COMBINATIE TOUR - VUELTA

Bij Marca heeft Soler laten weten wat zijn plannen zijn nu er een nieuwe kalender op punt is gezet. "Het idee is om de Tour te rijden en daarna de Vuelta", mikt Soler op de eerste en derde grote ronde van het seizoen. "De Giro is zeker uitgesloten."

Wat zelfvertrouwen betreft is er alleszins geen probleem. "In 2019 was ik op een goed niveau in de Tour en de Vuelta en mijn gevoel aan het einde van het seizoen was zeker positief. Ik voel me klaar om één van de kopmannen van Movistar te zijn."