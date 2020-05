Retro Giro 2019: Campenaerts sukkelt met fietswissel en laat eerste zege in grote ronde schieten

Campenaerts is een van de beste tijdrijders ter wereld, maar een etappe winnen in een grote ronde zat er nog niet in voor onze landgenoot. In de Giro van vorig jaar was hij dichtbij, maar een klungelige fietswissel zorgde ervoor dat Roglic nog onder de tijd van Campenaerts kon duiken.

Op voorhand werd al gesuggereerd om van fiets te wisselen tijdens de tijdrit. De eerste helft van de 35 kilometerlange tijdrit was vlak, maar de tweede helft ging stevig bergop.

Wat is daar in godsnaam gebeurd?

Campenaerts start voor de grote kannonnen aangezien hij niet zo hoog staat in het algemeen klassement. In de regen zien we 'de Vocsnor' de laatste bocht nemen met een andere fiets zonder tijdritstuur. Een geplande wissel? Iedereen dacht van wel, maar beelden laten achter zien dat dat niet het geval was. De Engelse Eurosport-commentator geloofde het ook niet op het eerste gezicht. ''Ongelooflijk, wat is daar in godsnaam gebeurd", riep hij uit.

🇮🇹 #Giro #Giro102 E9🏁CRI ITT | @VCampenaerts en su cambio de bicicleta y al no poder entrar en sus pedales un aficionado le ayuda un par de metros, el verdadero tifosi rosa in Italia @Lotto_Soudal , | #Giro2019 #ElPortalDelCiclismo #VamosEscarabajos pic.twitter.com/9SeShqAQqB — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) May 19, 2019

"De ketting ging eraf vooraan", reageerde Campenaerts toen voor de micro van Sporza. "Hoeveel tijd ik verloren ben bij die wissel? Ik zou het niet willen weten en ik zou de beelden liever niet meer terugzien", klonk het toen bij een ontgoochelde Campenaerts.

Roglic wint in de regen

Ondanks het geklungel bij de fietswissel, ging niemand onder de tijd van Campenaerts buiten 1 man. Met nog 1 minuut om binnen te komen onder de tijd van de Belg, weet iedereen al hoe laat het is. Het beeld van Campenaerts in de hot seat zegt genoeg, de teleurstelling is enorm.

In de regen wint Primoz Roglic uiteindelijk met 11 seconden voorsprong de tijdrit met aankomst in het dwergstaatje San Marino. "De basis voor zijn Giro-overwinning", dacht iedereen toen. Maar dat was zonder ene Richard Carapaz gerekend.