Trek-Segafredo trekt met twee speerpunten naar de Tour: "Het vuur brandt opnieuw"

Trek-Segafredo heeft bevestigd dat Richie Porte en Bauke Mollema hun speerpunten zullen zijn voor de Ronde van Frankrijk dit jaar. Aanwinst Nibali zal zich blijven focussen op de Giro.

Richie Porte mag sinds kort weer buiten lange fietstochtjes maken in Monaco, waar hij woont. De Australiër heeft er alvast veel zin in: "Het vuur brandt opnieuw", reageert hij op de website van de ploeg.

"Het bekendmaken van de nieuwe kalender maakte het makkelijker om opnieuw te trainen in deze periode. Nu mag ik opnieuw buiten trainen, maar na 9 weken binnen te zitten is het een enorme verandering. Het is goed dat er nu een kalender is om je op te richten", zegt de Australiër.

Richie Porte is ondertussen al 35 jaar en één van de weinige renners die dit seizoen al een zege kon binnenhalen. Hij won namelijk een etappe en het eindklassement in de Tour Down Under. "Voor mij persoonlijk was het een goed begin van het seizoen. Maar sinds dan was het een enorm vreemde periode waarbij ik zelfs niet op mijn fiets mocht gaan zitten om buiten te trainen"