Best betaalde wielrenners zijn bekend: Slowaak op eerste plaats, Van Avermaet eerste Belg

L'Équipe heeft een lijst bekendgemaakt met de beste betaalde wielrenners van het moment. Op de eerste plaats vinden we Peter Sagen terug. De renner van BORA-Hansgrohe troeft zo Chris Froome en Geraint Thomas af. Van Avermaet is de eerste Belg op de 18de plaats.

Volgens L’Équipe heeft Peter Sagan met 5 miljoen euro per jaar het grootste salaris. Op twee en drie vinden we twee renners van Team INEOS terug: Chris Froome (4,5 miljoen euro) en Geraint Thomas (3,5 miljoen euro). Ook op de vierde plaats vinden we met Egan Bernal (2,7 miljoen euro) een renner van Team INEOS.

De eerste Belg vinden we pas terug op de 18de plaats. Greg Van Avermaet verdient namelijk 1,6 miljoen euro per jaar. Daarmee staat hij tussen Romain Bardet (1,7 miljoen euro) en Miguel Angel Lopez (1,5 miljoen euro).