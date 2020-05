Tom Boonen heeft mooie woorden voor Mathieu van der Poel: "Hij is een geweldige coureur"

Tom Boonen is al een tijdje een ex-renner, maar de Belg heeft een indrukwekkend palmares. Hij ziet een beetje van zichzelf in Mathieu van der Poel. Vooral in de manier van koersen ziet Boonen gelijkenissen.

Boonen gaf een interview bij Cyclist en daarin had de Belg het uigebreid over de Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel. "In onze manier van koersen zie ik veel gelijkenissen. Hij is niet bang om op de tweede plaats te eindigen en wil altijd al zijn troeven op tafel gooien." Tom Boonen heeft daarna nog lovende woorden voor van der Poel. "Hij is een geweldigde coureur. Hij koerst met een hoge intensiteit en hij pakt de zaken anders aan dan de andere renners."